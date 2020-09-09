ДНР созывает внеочередную встречу Контактной группы

Письмо с соответствующим призывом провести встречу Контактной группы было также направлено в адрес ОБСЕ. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Сегодня должна состояться внеочередная встреча Контактной группы по инициативе Республики. Главная тема переговоров – недопущение продвижения ВСУ вблизи поселка Шумы под Горловкой. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

— 9 сентября в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу Контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей Донецкой Народной Республики, а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы, — говорится в сообщении Никоноровой.

Также глава МИД ДНР добавила, что у ДНР есть неопровержимые доказательства нарушения Украиной дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Боевики ВСУ грубо нарушили одно из условий соглашения – запрет на проведение инженерных работ и оборудование позиций. Однако должной реакции их действия у ОБСЕ не вызвали.

— Мы надеемся, что и украинская сторона, и посредники переговоров осознают важность сохранения того хрупкого перемирия, которое было достигнуто в том числе и с их помощью, и сделают все от них зависящее для того, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта, — добавила Никонорова.

Напомним, что ранее Глава Республики Денис Пушилин дал указ об устранении позиций ВСУ в Шумах, если траншеи и другие сооружения на позиции не будут убраны.

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