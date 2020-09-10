В новом клипе Юлии Чичериной снимаются дети Моторолы

Макар и Мирослава сыграют соответственно Воху и саму Юлю в детстве. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Она приезжала в Донбасс, когда это еще не было мейнстримом. Выступая, где придется – на открытых площадках, в концертных залах, госпиталях, на передовой, где сценой ей служил БТР. За шесть лет войны эти концерты исчисляются десятками. И она ни разу не сфальшивила не только на сцене, но и в своих чувствах к дончанам. Ее поддержка Донбасса была больше, чем просто пением, скорее, своего рода миссией.

В очередной раз 7 сентября Юлия Чичерина приехала поздравить дончан с Днем освобождения Донбасса. Успела выступить в госпитале Амвросиевки перед ранеными ребятами. А 8 сентября вместе с симфоническим оркестром имени Сергея Прокофьева Донецкой филармонии подарила дончанам программу «Позывной «Донецк».

С дирижером Данилом Милкой у Юли абсолютное взаимопонимание. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Комсомолке» удалось побывать на репетиции. Дирижер и автор аранжировок, с которым Юля работает вместе не первый год, Данил Милка, построил программу так, что первое отделение это была «довоенная» Чичерина, а во втором – звучали песни о войне. Контраст потрясающий, которому не устаешь поражаться. Вот она – ту-лу-ла, отрывается, заигрывает с оркестром, смешно танцует, а затем преображается в ту самую легендарную Юлию Чичерину, чьи песни буквально окрыляют и приподнимают над землей такая звучит в них мощь.

Энергетика Чичериной, помноженная на мощь симфонического оркестра, творит настоящее чудо со зрителями. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Юля, как пережила коронавирусные ограничения? Многим творческим людям пришлось несладко, - интересуюсь я между репетицией и концертом.

- Я житель деревенский, мне было проще, разве что поездок не было, - отвечает Юля, облачаясь в простые черные брюки и черную пайту. – Многие друзья, живущие в городе, сильно страдали и сходили с ума. Вот и этот концерт в филармонии мы готовили на 8 мая, но обстоятельства помешали. А вообще это хорошая встряска для всех нас, такие глобальные учения. Мы лучше познакомились сами с собой, со своими возможностями, со своими семьями, наконец! И, ты знаешь, я смотрю, что такой кризис бывает даже полезен, чтобы мы могли в случае чего легко мобилизоваться. Ведь человек быстро расслабляется, когда все хорошо.

- Над чем сейчас работаешь?

- Снимаем новый клип на песню о танкистах. Автор слов - Семен Пегов. А в ролях снимаются дети Моторолы – 4-х летний Макар и 5-ти летняя Мирослава. Выдержали весь съемочный день, хотя это было непросто. Мирослава играет меня в детстве, а Макар – командира «Спарты» Воху. Также у нас есть третий танкист - это сын Петра Ручьева (позывной «Дизель»). Все дети вырастают и во второй части клипа становятся нами. Пока песня в работе, думаю в октябре презентуем.

Песню о Бате "Его Оплот" зал слушал стоя. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В это время Юлю приглашают на сцену, уже полон зал.

- А я думала все на площадь пошли на концерт Григория Лепса, - шутит Юля.

- Как относишься к его приезду? – спрашиваю у нее.

- Григорий – наш. Да что там говорить! Молодец, что приехал, давно пора. Это тяжелая артиллерия! Ну, пора к зрителям, - Юля бежит за кулисы, а мы спешим в зал.

Я оказываюсь по соседству со вдовой Моторолы - Еленой и его двумя детьми, которые замерев внимательно смотрят на сцену. Даром, что малышня, ведут себя тихо и дисциплинировано. А там на экране идет видеоряд, где Моторола машет рукой с башни БТР, вот они хохочут с Гиви, а вот он с молодой женой в ЗАГСе, следующий кадр – новоиспеченный отец катит коляску.

- Мама, это папа? Наш папа? А когда еще папу покажут? - громко шепчет Мирослава.

Лена молча прижимает белокурые головки детей к себе и по ее лицу бегут слезы. На какой-то песне она не выдерживает и выходит из зала.

Моторола с семьей. Фото: архив семьи Арсена Павлова

Я впервые вижу, чтобы зал филармонии так приветствовал артиста. Крики «Юля! Спасибо!», «Юля – наша!», сотни фонариков мобильных, раскачивающихся, как море светлячков, а на первых аккордах песни «Его Оплот», посвященной памяти Александра Захарченко, зал встал и слушал ее стоя. Заключительную песню «Русское поле» с ней подпевает весь зал.

После концерта Юлю еще долго не отпускают зрители – автографы, объятия, совместные фото. Сколько ее знаю, ничего не меняется, ее хватает на всех. Хотя могла бы уж, кажется, привыкнуть к восторгам, заматереть, но нет.

С юной поклонницей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мечтаю о твоем концерте под открытым небом на склонах Кальмиуса, чтобы "Никому никогда не сдается наш гордый Варяг" летело прямо к звездам, - говорю ей на прощание, вспоминая великолепные выступления Валентины Лисицы, симфошоу, джазовые концерты на склонах парка у отеля «Виктория».

- Ой, а круто! Мы об этом уже как-то говорили с руководителем филармонии Александром Парецким. Обязательно сделаем, какие наши годы! – обещает Юля.

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