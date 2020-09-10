Как сериал «Смотритель маяка» дал жизнь парку

С верхней площадки парка открывается чудесный вид на маяк Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Едем из Тагананрога в Мержаново на электричке. За шесть лет фактически отсутствия пассажирской транспортной системы в ДНР – электричка – это уже хорошее начало путешествия.

Хутор похож на Коминтерново

Тем, кто живет за границами Республик – этого не понять. Еще до войны у нас были «убитые» электрички. А тут – чисто, комфортно, проводница с видео – камерой. Пассажиры – такие же, как были у нас – пенсионеры и молодежь.

- Я не понимаю, почему у меня билет второй раз проверяют? В Германии такого нет! – возмущается дедушка лет 80 – ти. Так и хочется ему ответить: «Эх, дедушка, всего за несколько сотен километров совсем другая жизнь. Фактически нет ж – д сообщения, аэропорта, работы, а у пенсионеров – пенсий, на которые они пахали всю жизнь».

Бутафорская деревушка Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Мержаново – благополучное село. Живут около 800 человек, рыбачат, держат коров. Очень похоже на Коминтерново. До 2014 года там проживало примерно столько же людей, и тоже рядом Азовское море. Но сейчас в Коминтерново лишь старики. Многие лежачие, потому не смогли уехать. Их связь с миром – это почтальон, которая идет к ним 12 километров пешком по обстреливаемой дороге из Саханки и волонтеры .

Выходя на полустанке, бояться не стоит – вы упираетесь прямо в кладбище. Наш попутчик к маяку – грузный мужчина с бородой, прочел целую лекцию о том, что к смерти нужно готовиться прямо сейчас, потому как никто не знает, сколько нам осталось – минуты, или годы.

Вот под эти оптимистичные речи мы и дошли до места, где снимали фильм.

Черное море заменили Азовским

- Я тоже там снимался, - хвастливо говорит охранник Вячеслав. – В массовке, там еще ребят из Ростова привлекали. Я даже книгу историческую во время съемок прочел. И говорю заму режиссера: «Так события же в Севастополе происходят, а тут, товарищи. Азовское море!» А он отвечает: «Мы бы и там строили маяк, только здесь дешевле. А море – оно одинаковое. Вода без края»

- А себя в сериале увидели?

- Нет, два раза пересматривал. Картина на любителя. У меня жена так крепко никогда не засыпала, как на нем.

Но москвичи, снимавшие кино, не стали убирать бутафорский маяк и домики рядом. Маяк из гипсокартона выглядит как настоящий, там можно и подняться на самую высоту.

А после съемок в 2019 году появился парк «Оксиленд». Сейчас, по данным аналитиков коммуникационной компании ПАО «МТС», Мержаново – самое посещаемое место в Ростовской области.

- Сюда даже из Донецка на фотосессию приезжают, - рассказывает Вячеслав. – Тут и пианино над обрывом, качели, мотоцикл военный. Фильм лично мне понравился, хоть и вырезали кадры со мной. Он о времени перед Мировой войной 1914 года. Шпионы, контрабандисты, погони. В самую жару снимали, артисты еле живые уходили. Кстати, во время съемок ребята использовали водолазное снаряжение начала 20 –го века. Ну а мелкие недочеты в каждом фильме есть. Вот, к примеру, жена , когда еще не заснула, заметила накладные ногти у цыганки – целительницы. Причем, такой толщины, что можно и в тюремной стене можно дырку проколупать.

Местным жителям, конечно, стройка вокруг маяка не понравилась. Писали кучу жалоб, о мусоре, который, якобы не убирают «новые смотрители» маяка. Но теперь видите. Все чисто.. Но жители не довольны. Их можно понять – к Таганрогскому заливу для них вход стал платный. Но коровы спускаются через обрыв и купаются в море бесплатно. Место у нас чистое, тут и цапли, аисты прилетают.

У Оксаны – амбициозные мечты

- А кто теперь «новые смотрители»?

- Они не сильно себя афишируют. Знаю, что прошлой весной судьба маяка заинтересовала московскую бизнес-леди Оксану (фамилию не знаю). Она взяла участок в аренду, построила забор, поставила на верхней террасе платную парковку. В планах у Оксаны – построить зип-лайн - экстремальный спуск по стальному канату с помощью блочного устройства из стали ( протяженность - почти 1 км, если проект реализуют, то зип-лайн станет одним из самых длинных в России). И рядом с маяком в 2020 году хотят открыть ресторан, сделать площадку для выездных регистраций. Ну а вход все время дорожает. Вначале было 70 рублей, сейчас подняли в два раза. Это и понятно – провели электричество, коммунальные счета увеличились.

Изюминка парка - качели над обрывом. ФОТО: Скриншот Ростов - Главны

А главный акцент парка – качели над бездной. Тут загадывают желание, делают фото. Раскачаться на них трудно и страшно.

- Это как принять серьезное решение и перейти на другую работу, - сказала нам девушка, паря над обрывом.

Изюминка парка - качели над обрывом. ФОТО: Скриншот Ростов - Главный

СОВЕТ

Вход в парк «Оксиленд» - 150 рублей. На территории есть только ларьки с водой, лимонадом и сладкой ватой. Так что, если хотите побродить подольше, бутерброды нужно брать с собой.

Зайти внутрь маяка – 100 рублей. Здесь почти нет тени, так головной убор пригодится.

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