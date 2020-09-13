Что хорошего дончанам посмотреть в Таганроге: ТОП - 5 мест

Море очень хорошо смотрится издалека. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Даже в нашие суровые коронавирусные будни в Таганрог можно доехать быстро. Если повезет с перевозчиком, который знает, как и где проехать правильно – доедите до города часа за четыре. До Ростова еще час пути.

От короновируса городок пострадал

В Донецке вошли в моду шоп – туры в Ростов к знаменательным датам – Новому году, 8 Марта, 1 сентября. Но сетевые магазины в Таганроге по цене такие же, как и в Ростове. И программы лояльности у них такие, что дончане давно забыли. К примеру, за чек от 10 тысяч рублей (так стоит там хорошая спортивная куртка) – такси по городу обеспечено! Плюс, бонусы на карту, розыгрыш призов и т.д.

Такие милые фигурки - по всему центру города Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Из минусов – таксисты почему – то не хотят пользоваться навигатором. Потому дорога может занять приличное время.

Была в Таганроге еще до пандемии. Сейчас убедились – коронавирусная угроза сильно ударила по экономике. Многие бюджетные кафе с большим выбором овощных блюд закрыты. Меньше стало молочных продуктов, которыми славился Ростовский край. Люди жалуются, что нет работы. И даже дворником устроиться – удается не всем.

Некоторые кафе в городе пострадали из - за пандемии Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Но в центре еще остались приличные кафе – столовые. Там очень сытно можно пообедать с чеком до 250 рублей. А в соседнем модном кафе одно очень маленькое блюдо, к примеру, из двух слабосоленых ломтиков лосося с одним помидорчиком черри на большой тарелке с художествами повара из соевого соуса – почти 500 руб.

Старинный вокзал Таганрога в 2019 году. сейчас он ремонтируется Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Главное - движение

Считается, что промышленный Таганрог немного похож на Донецк. И это действительно так. Но огромное отличие – населения здесь раза в четыре меньше, а парков больше. Там стоят уличные тренажеры на несколько уровней больше, чем в Донецке, которые установливали еще до войны. И я не видела столько людей – бегущих, едущих на велосипедах, идущих со скандинавскими палочками – как там. Очень пожилые, после инсультов, бабушки и дедушки и семи – восьмилетние мальчишки из парусного клуба, боксеры – все идут, бегут, двигаются.

Причем, играть в баскетбол, мини – футбол, или теннис, могут пригласить просто прохожих. А пожилые жители дают друг другу советы:

- Не можешь бежать – иди, не можешь идти, просто маши руками, главное – двигайся.

Буквально в каждом кусочке огромного Приморского парка кто – то занимается йогой, гимнастикой.

- Тренерам это выгодно, - говорит дедушка, который каждое утро выходит заниматься на тренажерах и с 6.30 до 7.00 считает в этой зоне парка себя главным . – Аренду платить не нужно, отчитываться в налоговой тоже. Тут две большие группы, тренируют парень и девушка. У парня больше силовая направленность, к нему в основном молоденькие идут. А у девушки акцент на релакс. Там мои ровесницы собираются.

Море – на любителя

Что касается моря, то оно хорошо издалека. А так – очень мелкое, дно илистое. Но купальщиков много, особенно в этом году, когда особо не попутешествуешь. Иногда человек уходит далеко за горизонт, а глубина все по пояс. Дончане, которые были в Седово и увидели потом Таганрог – однозначно выбирают этот город. Нет ограничений на въезд, цены ниже.

Вблизи море мелкое, дно илистое, но многим именно такое и нравится Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Кстати, на катерах проводят экскурсии. Стоит 650 рублей. В течении часа вам покажут город со стороны моря, расскажут много легенд о Петре I, амазонках, местных контрабандистах. Вот только я ни разу не попала – из – за отлива море совсем обмелело.

Пасмурная погода в Таганрогском заливе Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

ТОП- 5 мест, которые стоит посетить

1.Каменная лестница

Лестницу построили на средства купца и мецената Герасим Депальдо в 1823 году. Ее длина 113 метров, состоит из более 140 ступенек и 13 площадок. В 1870-х годах по краям высадили деревья, в 1930-х в добавили статуи в античном стиле, а у основания разбили сквер с фонтанами. Депальдо местные жители особенно чтут – Его стараниями процветала Греческая церковь, он построил дом призрения для больных и немощных моряков.

2.Морской торговый порт

Гавань на Азовском море основал Петр I как первая военно-морская база государства. К XVIII–XIX столетиям она превратилась в крупный морской порт, через который велась торговля зерном, мехами, железом, льном, икрой. Второе рождение гавани произошло в 1990-х годах, когда ее после долгого перерыва реконструировали и открыли для иностранных судов.

В торговом порту Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

3. «Домик Чехова»

Музей, занимающий небольшой флигель, где появился на свет Антон Чехов. Постройка была сооружена в середине XIX столетия из глинобитного кирпича на придомовой территории, принадлежавшей купцу Гнутову. Флигель сдавался в аренду и отца будущего писателя устраивала цена и близость к торговой лавке, которой он владел.

Здесь родился великий писатель. ФОТО: Евгений МАТВЕЕВ

Музей заработал в 1920-х годах, через пару лет после открытия выставки вокруг здания посадили вишневый сад.

4. Кафе «Фрекен Бок»

Арт-кафе, созданное в 2009 году неподалеку от дома Фаины Раневской в кирпичном особняке XIX столетия. Стиль базируется на произведении «Малыш и Карлсон», стены украшены фотографиями актрисы. В кафе проводят литературные вечера и художественные выставки, дают театральные постановки. С 2011 года оно является одним из мест проведения Чеховского книжного фестиваля.

5. Келья святого Павла Таганрогского

Св. Павел Таганрогский – почитаемая в православии личность. Считается, что в дар от Бога он получил способность исцелять людей. Блаженный родился в Черниговской губернии, был богат.

Памятник святому Павлу Таганрогскому Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В наследство ему досталось 300 крестьян. Но он всех отпустил на волю и уехал по святым местам.. Дом в Тургеневском переулке, где старец провел свои последние годы жизни, ныне называется кельей св. Павла Таганрогского. Сегодня эта скоромная маленькая изба является популярным местом паломничества. Считается, что если прилечь на лавку старца, то проходят все болезни. Хотя местные жители рассказывают легенды, что исцелял старец дубинкой.

В келье старца есть его любимая скамья, которую паломники считают целительной Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

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