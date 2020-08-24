Дневник учителя младших классов: Дистанционно исправить наклон букв у первоклашек нельзя

1 сентября пройдет традиционно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ксения Матвейчук (имя и фамилия изменены) работает больше 20 лет. В середине августа педагог передала в «Комсомолку» письмо, в котором изложила свои мысли об учебном процессе, который должен начаться совсем скоро.

«Как же начнется следующий учебный год? Чего ждать детям, родителям и учителям? Все лето эти вопросы крутятся в моей голове.

Мы, как учителя, со страхом ждали каких-либо решений. Я работаю в школе учителем начальных классов 23 года. Привыкла работать с красной пастой в руке и с бумагой. Очень хочется проводить больше времени с детьми. Ведь школьная жизнь – это не только уроки, но и внеклассная работа, с помощью которой дети находят себя, развиваются, находят друзей по интересам и открываются, как личности.

Дистанционное обучение было для всех испытанием. Родители постоянно на работе, дети предоставлены сами себе. Приходя в 19.00 с работы сил нет уже ни у родителей, ни у деток. Интернет-связь слабая, не выдерживает такого наплыва пользователей, у многих вообще нет компьютеров, некоторые дети проживают с бабушками, у которых в принципе нет интернета.

Учитель целый день в напряжении, сначала разрабатывает, как преподнести материал ребятам, потом принимает сообщения, потом проверяет, все по кругу. Зрение падает с каждым днем. Детям в первом классе мне нужно исправить наклон буквы, поставить руку, научить читать, как это возможно объяснить с помощью интернета?!

Дистанционное обучение было для всех испытанием Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напряжены все, самое главное, нет живого общения. Проводить уроки онлайн тоже нет возможности. Для этого каждый кабинет должен быть оснащен определенной техникой: компьютер, камера, интерактивная доска. Как учитель дома, сидя пред экраном, может объяснить тему без наглядности, особенно младшим школьникам? Некоторые говорят, что благодаря дистанционному обучению повысилась успеваемость. Но. Это успеваемость добросовестных родителей, сидящих рядом с ребенком. Это лично мое мнение.

Ученикам среднего и старшего звена тоже очень тяжело. Сын ученик 10 класса, как ему объяснить химию, алгебру и другие науки? Во время дистанционного обучения, каждый родитель расскажет все по-своему, так как он понял. А придя в школу, учитель будет объяснять и требовать совсем по-другому.

Мы очень надеемся, что предстоящий учебный год начнется по плану, будет все стабильно, что мы будем общаться со своими любимыми учениками вживую, а не дистанционно».

P..S. Ранее Глава Донецкой Народной Республики объявлял, что пока что дистанционный формат обучения для школьников не предполагается. 20 августа министр образования Михаил Кушаков на совещании с руководителем государства представил инструкцию, согласно с которой может быть организован учебный процесс. В ней прописана очная форма обучения, однако учителям и школьникам предстоит соблюдать прописанные меры. Согласно инструкции, маски во время уроков носить не обязательно.

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