Преподаватель английского языка о дистанционке: «Уберите нервных родителей от учебы!»

Дистанционное обучение родителям пережить сложно Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«КП» продолжает изучать мнения родителей и педагогов о дистанционном обучении. Пока его не объявили, но вероятность велика.

- Вы поймите, - в сердцах высказался нам чиновник из минобразования. – Ситуация не прогнозируется вообще! Каждый день – новые указания. Думаю, ориентироваться будем на Россию. У нас тут только за день объявляют о проезде через блокпосты, а вы хотите, чтобы дали прогноз на целый учебный год!

А преподаватель английского языка Ольга Клименко, уже десять лет обучает детей по скайпу.

- Нельзя утверждать, что в дистанционном обучении сплошные минусы. Из плюсов я бы добавила самодисциплину. Если ребенок привьет себе это качество – успех в жизни обеспечен. К тому же, он сам может выбирать занятия, планировать время.

- Но мы говорим о дистанционном школьном обучении…

- Да, оно отличается от курсов английского. Но я имела опыт работы с детьми, которые из – за тяжелых заболеваний не могли ходить в школу. Видела, как они стараются и буквально ждут каждого занятия. Часто замечала – родители мешают. Что касается обычных детей, то я бы посоветовала классным руководителям убрать нервных родителей от детей и учебного процесса!

Их нервы по поводу заданий не только на учебе ребенка сказываются, а и на жизни тоже. Вот представьте, «выкосила» тема какого – то эссе. А их задают писать и в младших классах. И вот что мама или папа напишет. Особенно в наших условиях? Жизнь в неопределенности – это уже большой стресс, а тут еще и нужно «одеть» улыбку и помечтать. Но детям это сделать легче. Можно подкорректировать грамматику, но не их мысли. Задания дают детям, а не их родителям.

- На что нужно обратить внимание, если уйдем на дистанционку?

- Уйдем однозначно, потому что школы не справятся с соблюдением социальной дистанции, замером температуры. Ни одному учебному заведению это не под силу. Но о минусах дистанционки нужно знать, чтобы минимизировать негатив. Первое – это отсутствие эмоционального общение с учителем. Тут нужно постараться родителям. В Интернете полно популярных статей о том, что нам кажется занудством. Можно почитать и пересказать ребенку. Даже по теореме Ферма столько легенд, что ее захочется изучить. Из минусов – это и отсутствие постоянного контроля. Тут нам поможет формирование самодисциплины. Конечно, нужны мотиваторы, в каждой семье они свои. Просто продумать нужно еще до того, как стать на дистанцию от школы.

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