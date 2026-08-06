Еще одну многоэтажку восстановили на Комсомольском бульваре в Мариуполе. Фото: РКС-НР

В Орджоникидзевском районе Мариуполя на Комсомольском бульваре восстановили еще одну многоэтажку. Здание получило значительные повреждения в результате боевых действий. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- В ходе восстановления специалисты выполнили ремонт кровли, восстановили конструктив здания, устроили отмостку, а также заменили оконные и дверные блоки, - рассказали в Администрации городского округа.

Специалисты уделили особое внимание восстановлению инженерной инфраструктуры. А завершающим этапом работы стало обновление внешнего облика дома.

Восстановительные работы проводились при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажки на проспекте Ленина. Когда строители впервые зашли в здание, большинство квартир были полностью выгоревшими после боевых действий 2022 года.

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