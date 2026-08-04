В Мариуполе восстанавливают выгоревшую девятиэтажку на проспекте Ленина

В Жовтневом районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажки на проспекте Ленина. Когда строители впервые зашли в здание, большинство квартир были полностью выгоревшими после боевых действий 2022 года. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.
На основном этапе на объекте работали 25 специалистов и тяжёлая техника — краны, экскаваторы, бульдозеры. Строителям из Московской области пришлось заменить более 50 плит перекрытия.
Сейчас работы сосредоточены внутри квартир. Всего по программе администрации подготовят к заселению 120 квартир. Часть из них уже в активной стадии: бригады делают стяжку полов, отделку стен и монтируют инженерные системы.
Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов. Работы выполнили специалисты из Ленинградской области под руководством «РКС-НР».
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