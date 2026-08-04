В Мариуполе восстанавливают выгоревшую девятиэтажку на проспекте Ленина. Фото: УТНКР

В Жовтневом районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажки на проспекте Ленина. Когда строители впервые зашли в здание, большинство квартир были полностью выгоревшими после боевых действий 2022 года. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

На основном этапе на объекте работали 25 специалистов и тяжёлая техника — краны, экскаваторы, бульдозеры. Строителям из Московской области пришлось заменить более 50 плит перекрытия.

Сейчас работы сосредоточены внутри квартир. Всего по программе администрации подготовят к заселению 120 квартир. Часть из них уже в активной стадии: бригады делают стяжку полов, отделку стен и монтируют инженерные системы.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов. Работы выполнили специалисты из Ленинградской области под руководством «РКС-НР».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДК «Металлургов» в Мариуполе продолжаются ремонтные работы

Строители штукатурят стены и восстанавливают кирпичную кладку в ДК «Металлургов» в Мариуполе (подробнее)