В Жовтневом районе Мариуполя восстановили многоэтажку на проспекте Металлургов. Фото: «РКС-НР»

В Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов. Работы выполнили специалисты из Ленинградской области под руководством «РКС-НР».

Здание сильно пострадало в ходе боевых действий. Строители заменили кровлю, восстановили поврежденные конструкции, установили новые окна и двери. Инженерные системы находились в неудовлетворительном состоянии - их полностью привели в порядок: отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электрику.

Также отремонтировали места общего пользования и фасад. Дом снова выглядит современно и ухоженно.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Дворце культуры «Металлургов» в Мариуполе продолжаются работы. Специалисты «Модуль-Центра» штукатурят стены, выполняют перекрытие плит покрытия и разработку грунта.

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