В Жовтневом районе Мариуполя восстановили многоэтажку на проспекте Металлургов

В Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов. Работы выполнили специалисты из Ленинградской области под руководством «РКС-НР».
Здание сильно пострадало в ходе боевых действий. Строители заменили кровлю, восстановили поврежденные конструкции, установили новые окна и двери. Инженерные системы находились в неудовлетворительном состоянии - их полностью привели в порядок: отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электрику.
Также отремонтировали места общего пользования и фасад. Дом снова выглядит современно и ухоженно.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Дворце культуры «Металлургов» в Мариуполе продолжаются работы. Специалисты «Модуль-Центра» штукатурят стены, выполняют перекрытие плит покрытия и разработку грунта.
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