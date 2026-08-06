Жителям Кировского района Донецка доставили более полутонны питьевой воды. Фото: МГЕР в ДНР

Для нуждающихся жителей Кировского района Донецка активисты «Молодой Гвардии Единой России» ДНР доставили более полутонны питьевой воды. Также ребята совместно с #МЫВМЕСТЕ передали продуктовые наборы и средства личной гигиены.

Как уточнили в пресс-службе МГЕР в ДНР, гуманитарную помощь доставили в Центр социального обслуживания населения Кировского района Донецка.

- Сегодня на сопровождении центра находятся 760 человек - пожилые люди, люди с инвалидностью и те, кто особенно нуждается в поддержке, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал гуманитарную помощь семье из города Димитров в Донецкой Народной Республике. Елена Орлова и ее одиннадцатилетняя дочь Маша в 2025 года эвакуировались из родного населенного пункта и переехали жить в Волноваху.

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