Губернатор ЯНАО передал гумпомощь семьям из Волновахи

Губернатор ЯНАО передал гумпомощь семье из города Димитров в ДНР. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал гуманитарную помощь семье из города Димитров в Донецкой Народной Республике. Елена Орлова и ее одиннадцатилетняя дочь Маша в 2025 года эвакуировались из родного населенного пункта и переехали жить в Волноваху. Об этом сообщили в Правительстве ЯНАО.

- Елена работает диспетчером на предприятии «Вода Донбасса». Маша учится в школе, посещает театральный и танцевальный кружки, увлекается рукоделием, любит рисовать. Дмитрий Артюхов передал семье мультиварку, кухонный комбайн и пылесос – технику, о которой попросили Елена и Маша, - рассказали в Правительстве.

Гуманитарная помощь вошла в часть наборов, которые были собраны депутатами Законодательного Собрания Ямала и городской Думы Салехарда совместно с «Молодой Гвардии Единой России» для жителей Волновахи.

Ранее сообщалось, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» ДНР вместе с волонтерами движения #МЫВМЕСТЕ оказали адресную помощь центру социального обслуживания населения Ленинского района Донецка.

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