Волонтеры из Тульской области доставили гуманитарную помощь для детей в ДНР

Груз формировали с учетом реальных нужд учреждения. Фото: Администрация Шахтерского округа

Группа волонтеров «Прорыв 71» из Тульской области привезла гуманитарный груз для детей в Шахтерск. Поддержка адресована воспитанникам местного социально-реабилитационного центра. Об этом сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа.

Груз формировали с учетом реальных нужд учреждения - в этом помогло взаимодействие с Народным фронтом. В итоге в Шахтерск доставили канцелярские товары, которые пригодятся детям для учебы, и наборы для творчества. Дополнили посылку свежие овощи и фрукты.

- Все собранные вещи и продукты были подготовлены к отправке силами волонтеров и неравнодушных жителей Тульской области, - заявили местные власти.

Напомним, ранее сообщалось, что для жителей Старомихайловки под Донецком доставили гуманитарную помощь. В ДНР продолжают оказывать поддержку жителям бывших прифронтовых и освобожденных населенных пунктов.

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