Волонтеры из Тульской области доставили гуманитарную помощь для детей в ДНР

Группа волонтеров «Прорыв 71» из Тульской области привезла гуманитарный груз для детей в Шахтерск. Поддержка адресована воспитанникам местного социально-реабилитационного центра. Об этом сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа.
Груз формировали с учетом реальных нужд учреждения - в этом помогло взаимодействие с Народным фронтом. В итоге в Шахтерск доставили канцелярские товары, которые пригодятся детям для учебы, и наборы для творчества. Дополнили посылку свежие овощи и фрукты.
- Все собранные вещи и продукты были подготовлены к отправке силами волонтеров и неравнодушных жителей Тульской области, - заявили местные власти.
Напомним, ранее сообщалось, что для жителей Старомихайловки под Донецком доставили гуманитарную помощь. В ДНР продолжают оказывать поддержку жителям бывших прифронтовых и освобожденных населенных пунктов.
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