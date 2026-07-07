Для жителей Старомихайловки под Донецком доставили гуманитарную помощь

В состав наборов вошли продукты питания и необходимая бытовая химия. Фото: ТГ/Кулемзин

В ДНР продолжают оказывать поддержку населению бывших прифронтовых и освобожденных населенных пунктов. Как сообщили в администрации городского округа Донецк, нуждающимся жителям поселка Старомихайловка была доставлена гуманитарная помощь.

Совместно с общественной организацией «Центр развития Донбасса» представители мэрии провели выдачу наборов населению. В их состав вошли продукты питания и необходимая бытовая химия - базовый комплект, позволяющий закрыть первоочередные потребности семей.

Аналогичная работа ведется и в других населенных пунктах. Так, в поселке Великая Новоселка администрация Донецка организовала раздачу продуктовых наборов, а также одежды и обуви, предоставленных организацией «Ленинградский доброволец». Кроме того, местным жителям передали медикаменты - их поставку обеспечило Министерство здравоохранения Республики.

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