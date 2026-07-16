Волонтеры доставили 600 литров питьевой воды в соццентр Донецка

Помощь оказалась максимально полезной и нужной. Фото: t.me/blog_donshtab

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» ДНР вместе с волонтерами движения #МЫВМЕСТЕ оказали адресную помощь центру социального обслуживания населения Ленинского района Донецка. Груз был сформирован и доставлен по предварительной заявке учреждения - так помощь оказалась максимально полезной и нужной.

В состав гуманитарного груза вошли 600 литров питьевой воды, продукты питания, а также средства личной гигиены - все, что необходимо для поддержки подопечных центра. Но помощь не ограничилась только доставкой груза: волонтеры также приняли активное участие в благоустройстве территории учреждения.

- Сегодня мы передали гуманитарную помощь и воду, в том числе мы облагородили территорию, покосили траву и спилили сухое дерево по просьбе социального центра обслуживания населения, - рассказал активист Даниил Пидсуха.

Директор центра Людмила Дуденко поблагодарила волонтеров за проявленную заботу:

- Я хотела бы выразить благодарность за оказанную гуманитарную помощь от «Молодой Гвардии» и фонда #МЫВМЕСТЕ за предоставленную нам воду и чай для кружков, для наших подопечных и жителей района. Большое спасибо за оказанную помощь!

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