В Кировском районе Донецка меняют изношенные сети водовода. Фото: ТГ/Добровольский

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР, депутат Народного Совета ДНР Сергей Добровольский с рабочим визитом побывал в Кировском районе Донецка. Он проверил, как проходит процесс замены изношенных сетей водовода.

- Водовод, построенный еще в 1977 году, давно выработал свой ресурс. От его работы зависит водоснабжение около 15 тысяч жителей: десятки многоквартирных домов, социальных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры. Сейчас здесь меняют изношенные сети, чтобы сократить потери воды и повысить надежность ее подачи, - рассказал Добровольский.

Он добавил, что также в Кировском районе Донецка ремонтируют канализационный коллектор.

Ранее сообщалось, что в Горловке специалисты меняют магистральный водовод, который снабжает водой более 22 тысяч человек, а также пять социальных объектов и семь котельных.

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