В Горловке меняют магистральный водовод, снабжающий водой 22 тысячи человек. Фото: «Вода Донбасса»

В Горловке специалисты меняют магистральный водовод, который снабжает водой более 22 тысяч человек, а также пять социальных объектов и семь котельных. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».

Трубы водовода были заложены еще в 1981 году. Их износ за это время достиг 90 процентов, в результате чего возникали аварийные ситуации. На сегодняшний день выполнены земляные работы, подготовлена траншея, уложено 275 метров водовода.

- Прокладка новой трубы такого диаметра требует от бригад высокой точности и слаженной работы, особенно с учетом того, что трасса проходит через плотную городскую застройку и сложный рельеф. Несмотря на все технические нюансы, специалисты успешно прокладывают новые стальные трубы параллельно с действующим водоводом, - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории городского округа Мариуполь отремонтировали водопровод, который снабжает 80 домов. В работах была задействована ремонтная бригада в количестве 4 человек и 2 единиц спецтехники.

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