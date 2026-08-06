Российские войска эвакуировали еще двоих мирных жителей Константиновки. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы РФ эвакуировали еще двоих мирных жителей из освобожденного города Константиновка. Людей разместили в тыловых районах, где оказали медпомощь, накормили и напоили чаем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Мы были там, пока не сожгли наш дом, пятнадцать украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла, мы чудом остались живы, после этого мы два месяца прожили в подвале, - рассказала эвакуированная жительница населенного пункта.

В военном ведомстве добавили, что жители Константиновки сразу встали в очередь на получение паспорта гражданина России.

Ранее сообщалось, что спасенную из-под завалов дома семью из Гришино эвакуировали российские военные. Надежда Александровна и ее 15-летняя дочь Альбина получили паспорта гражданина Российской Федерации.

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