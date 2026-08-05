Один мирный житель погиб, еще шесть ранены в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь (архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Донецкой Народной Республике вследствие атак ударными беспилотными летательными аппаратами со стороны украинских вооруженных формирований погиб один мирный житель, еще шесть - пострадали. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В Киевском районе Донецка при атаке на стационарное отделение больницы погибла женщина 1948 года рождения; выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, - сказал руководитель региона.

По информации Главы республики, в результате удара по донецкой больнице тяжелые ранения получили две женщины 1946 и 1952 годов рождения. В это же время в Горловке из-за атак ударных БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин 1969 и 1985 годов рождения и две женщины 1985 и 1987 г.р.

Также в результате атак со стороны украинских вооруженных формирований зафиксированы повреждения гражданских объектов в Донецке, Горловке, Мариуполе, Харцызске, а также в Ясиноватском, Старобешевском и Володарском муниципальных округах.

- Повреждены два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, два рейсовых автобуса, спецтехника, грузовой и два легковых автомобиля, - сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара украинского БПЛА по больнице в Киевском районе Донецка.

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