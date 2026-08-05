СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на больницу в Донецке (архивное фото) Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинского беспилотника на больницу в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

5 августа украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником самолетного типа по медицинскому учреждению. Одна женщина погибла, еще две ранены.

СК назвал это чудовищным преступлением киевского режима. Целенаправленный удар нанесен по гражданской больнице, где лечатся мирные люди.

- Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие при атаке ВСУ на больницу в Донецке были ее пациентами. На месте инцидента в Донецке нашли фрагменты ударного беспилотника самолетного типа.

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