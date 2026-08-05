В Донецке пожилые люди отдали мошенникам 2,6 миллиона рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Донецка призывает горожан быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону. За последнее время жертвами мошенников стали несколько пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В Кировском районе 69-летний мужчина отдал курьеру 1,7 миллиона рублей после звонков от лжесотрудников ЖЭУ и Минцифры. В Куйбышевском районе 76-летняя пенсионерка передала аферистам, представившимся сотрудниками ФСБ, 400 тысяч рублей. Еще один житель Донецка 1939 года рождения лишился 500 тысяч рублей. Пожилому мужчине звонили якобы из Росфинмониторинга и ФСБ и убедили передать деньги для «декларации».

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики сотрудники ФСБ задержали местного жителя за призывы к экстремистской деятельности. Задержанный 24-летний житель Донецка признался в содеянном.

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