С 1 сентября школы ДНР переходят на цифровой сервис «Моя школа» (архивное фото) Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования ДНР начнут использовать цифровой сервис «Моя школа». Платформа объединит учеников, родителей и педагогов в едином цифровом пространстве. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

На сервисе будут доступны электронный журнал и дневник, расписание, домашние задания, успеваемость, посещаемость, цифровое портфолио, библиотека проверенных материалов и безопасный чат. Войти в сервис можно будет через портал Госуслуг. Вся информация об учебной жизни ребенка будет в одном месте.

К платформе подключат все школы, детсады и учреждения СПО.

- Наша задача - сделать современные цифровые сервисы доступными для всех участников образовательного процесса, повысить удобство взаимодействия между школой и семьей и создать единое цифровое пространство для системы образования ДНР, - сказала Толстыкина.

Ранее министр образования ДНР Олег Трофимов сообщил, что обновление школьных учебников в Республике идет синхронно со всей страной, дефицита книг нет.

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