Помощь по соцконтракту получили 44 многодетные семьи ДНР. Фото: Соцсети Главы ДНР

По соцконтракту помощь получили 44 многодетные семьи Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин. Мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья» и кампании «Семейные ценности».

Соцконтракт помогает многодетным семьям найти работу или открыть свое дело. В Республике этой возможностью уже воспользовались 44 семьи. Пушилин отметил, что власти продолжают расширять меры поддержки для семей с тремя и более детьми. Такие семьи - гордость региона, основа традиций и взаимопонимания.

Ранее в региональном Министерстве труда и социальной защиты рассказали, в каких случаях можно получить материальную помощь по социальному контракту в Донецкой Народной Республике в 2026 году. Социальный контракт является особым видом поддержки малообеспеченных граждан.

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