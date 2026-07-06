Обновление школьных учебников в ДНР идет одновременно со всей страной (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр образования ДНР Олег Трофимов сообщил ТАСС, что обновление школьных учебников в Республике идет синхронно со всей страной, дефицита книг нет. В этом году изменения коснутся русского языка и географии - в связи с обновлением федерального перечня.

К 31 августа часть учебников исключат, новые включат, поэтому поставки проводят заранее. Впервые школы получат единый госучебник по обществознанию, ранее уже поступили учебники истории.

- У нас все школы обеспечены учебниками в полном объеме, - заключил министр.

Ранее Олег Трофимов сообщил, что в Донецкой Народной Республике в 2026 году началась активная фаза оптимизации общеобразовательных школ. Этот процесс в той или иной степени затронет практически все населенные пункты региона. По словам руководителя ведомства, планомерная работа в этом направлении велась и ранее, однако масштабный этап стартовал именно сейчас в связи с переходом учебных заведений от сметного принципа финансирования к подушевому.

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