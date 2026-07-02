Более четырех тысяч выпускников СПО ДНР сдали демонстрационный экзамен. Фото: Министерство образования и науки ДНР

В ДНР завершился демонстрационный экзамен - один из главных этапов для выпускников профессиональных образовательных организаций. Более четырех тысяч будущих специалистов сдали госэкзамен по 83 направлениям. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона.

В течение двух месяцев студенты 74 учреждений среднего профессионального образования (СПО) работали в условиях, приближенных к реальным, выполняли индивидуальные и командные задания. В качестве независимых экспертов участвовали 866 представителей педагогического и профессионального сообщества.

Выпускники не только подтвердили свои навыки, но и установили контакты с потенциальными работодателями. Организаторы поблагодарили руководителей и педагогов за вклад в подготовку кадров, а выпускникам пожелали не останавливаться на достигнутом.

Ранее сообщалось, что в школы Амвросиевского округа по нацпроекту «Молодежь и дети» поступило новое оборудование для кабинетов труда и ОБЗР.

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