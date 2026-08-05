Пушилин рассказал на форуме «Территория смыслов» об управленческом опыте ДНР. Фото: Соцсети Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин выступил на форуме «Территория смыслов» и рассказал молодым управленцам, как в Республике превратили служение в реальный управленческий принцип.

Защита и восстановление идут параллельно, а не последовательно. В ДНР строят под обстрелами, потому что людям надо жить сейчас. В регионе сформировался особый тип руководителя - быстрого, ответственного и человечного в самых тяжелых условиях. Опыт Донбасса ценен как практика, прошедшая проверку в предельном режиме.

- Наши герои - элитный кадровый резерв Республики. Для этого у нас организован конкурс «Донбасс. СВОи Герои» - честный отбор, обучение с реальным содержанием, наставничество от действующих руководителей и - обязательно - реальные вакансии, - сказал Глава ДНР.

Ранее Денис Пушилин на форуме «Территория смыслов» сообщил, что с 2022 года вооруженные формирования Украины 23 тысячи раз атаковали Горловку.

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