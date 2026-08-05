В Донецке, Макеевке и Мариуполе построят новые микрорайоны Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Механизм комплексного развития территорий становится одним из ключевых инструментов обновления городской среды и жилищного фонда в Донбассе и Новороссии. О запуске первых масштабных проектов градостроительного развития в Донецкой Народной Республике сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. По его словам, реализация этих программ позволит не только привлечь в оборот неэффективно используемые земли, но и восстановить непригодный для проживания жилой фонд, создав современные микрорайоны с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» новые жилые районы появятся в Донецке, Макеевке и Мариуполе. Согласно генеральным планам, шесть застройщиков планируют возвести современные кварталы на земельных участках общей площадью почти 2,7 миллиона квадратных метров. Как отметил вице-премьер России, градостроительные документы, разработанные Единым институтом пространственного планирования, предусматривают параллельное строительство объектов социальной сферы. В опорных населенных пунктах Республики запланировано возведение семи школ на 7,2 тысячи мест, одиннадцати детских садов для 2,6 тысячи воспитанников, врачебной амбулатории, поликлиник, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также культурных и общественно-деловых центров.

- Важно отметить, что обновлением городов и созданием там комфортной и качественной городской среды должны заниматься компетентные специалисты. Для совершенствования их навыков в рамках федпроекта «Новый ритм строительства» ФАУ «РосКапСтрой» подготовлены новые образовательные программы, - рассказал вице-премьер.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин подчеркнул, что комплексное развитие территорий в ДНР представляет собой уникальный опыт, так как данный инструмент применяется не просто для обновления устаревшей застройки, а для максимально быстрого восстановления жилого фонда и всей инфраструктуры региона. Запущенные проекты рассчитаны на долгосрочную перспективу до 2040 года. При этом механизм КРТ показывает высокую эффективность по всей стране: сегодня в 81 российском регионе в активной стадии реализации находится около полутора тысяч подобных проектов, градостроительный потенциал которых превышает 220 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 168,2 миллиона квадратных метров приходится на жилье.

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