О подвигах, героях и их судьбах: В Донецком краеведческом музее готовятся к открытию выставки об участниках СВО

В Донецком краеведческом музее готовятся к открытию выставки об участниках СВО. Фото: Минкультуры ДНР

Донецкий республиканский краеведческий музей победил в грантовом конкурсе «Красота внутри. Краеведческие музеи России». Коллектив представил авторский проект «Культурный маяк Донбасса: Создание современного выставочного пространства для ДРКМ». Интересно и то, что заявка из Донецка стала одной из лучших среди 200 претендентов из 70 регионов страны.

Как уточнили в пресс-службе Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства, Донецкий краеведческий музей начнет реализацию своего проекта с 1 сентября 2026 года.

- Уже 20 февраля 2027 планируется торжественное открытие выставки «СВОи на защите Родины», посвященную событиям и непосредственным участникам боевых действий. Амбициозная цель команды гранта – к 30 апреля следующего года посетителями новой выставки станут более одной тысячи человек, - говорится в сообщении пресс-службы.

Авторы обещают, что новое выставочное пространство станет настоящим культурным центром региона.

Благодаря современным мультимедийным и интерактивным решениям, знакомство с историей станет не только познавательным, а еще и захватывающим. Пространство сделают доступным для каждого - включая людей с ограниченными возможностями. Здесь можно будет проводить экскурсии, лекции, мастер-классы и самые разные встречи.

Генеральный директор краеведческого музея Марина Максимчук рассказала, что проект является актуальным и посвящен освещению событий и судеб непосредственных участников СВО.

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