В ДНР завершились съемки первого детского полнометражного фильма «Дом на дереве». Фото: МАКС/Пушилин

Съемки первого детского полнометражного фильма «Дом на дереве» завершились в Донецкой Народной Республике. Сюжет рассказывает про обыкновенного мальчика, который вместе с друзьями строит дом на дереве и возвращает близким веру в семью. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Фильм снял режиссер из Донецка Владимир Агранович. В его кинокартине снялись юные актеры Донбасса совместно с известными российскими мастерами и местными артистами.

- Выход детской картины о семейных ценностях - важный шаг в развитии киноиндустрии региона и формировании собственной профессиональной школы. Продолжим создавать условия, чтобы в Республике снимались фильмы, работали творческие команды и росли свои специалисты, - подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Москве завершились съемки документального фильма «Полина», который посвящен девочке из Горловки. Ее имя знакомо многим. Она перенесла серию серьезнейших операций, ведь 18 августа 2022 года во двор жилого дома попал украинский снаряд. И в результате ранений она потеряла руку и ногу.

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