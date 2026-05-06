В Донецке состоялся показ документального фильма «Воха: сын, друг, командир». Фото: Следком ДНР

В Донецке на базе Дома молодежи «30/09» состоялась презентация документального фильма «Воха: сын, друг, командир». На мероприятии побывали сотрудники Следственного комитета России по ДНР и ученики профильных кадетских классов.

- В рамках встречи сотрудники Следственного комитета рассказали кадетам о важности сохранения исторической памяти, а также о значении личного примера и ответственности за будущее страны. После просмотра фильма состоялось его обсуждение, в ходе которого участники обменялись впечатлениями и обсудили ключевые темы картины, - рассказали в пресс-службе СК России по ДНР.

Кадеты поблагодарили сотрудников ведомства за возможность посмотреть фильм и принять участие в дискуссии.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошел предпремьерный показ документального фильма «Самбист». Молодежь ДНР лично пообщалась с режиссером и главным героем кинокартины.

