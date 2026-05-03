Глава ДНР Денис Пушилин на фестивале «Киномаевка», проходящем в арт-кластере «Таврида», представил возможности и ресурсы Донецкой Народной Республики для киноиндустрии. Глава региона отметил, что Республика готова оказывать кинематографистам всестороннюю поддержку: от предоставления уникального фактологического материала до административного содействия в организации съемок.

ДНР уже стала востребованной площадкой для создания патриотического кино. По словам Дениса Пушилина, только за 2025 год в регионе было проведено порядка 250 съемочных смен. Особенностью съемок в Республике является возможность работать в реальной атмосфере событий без использования масштабных декораций. На территории ДНР уже снят ряд известных проектов, среди которых фильмы «Малыш», «20/22», сериалы «Свои», «Марик», «Ландыши. Вторая весна», «Резервисты» и «Центурия».

ДНР представила на «Киномневке» фильмы «Родина/Мать» и «Друзья»

В этом году фестиваль «Киномаевка» в «Тавриде» впервые собрал представителей 42 регионов страны. Донецкая Народная Республика представила свои работы в рамках конкурса молодых кинематографистов «Мост.Горизонты». Зрители и жюри увидели документальную ленту «Родина/Мать», посвященную истории женщины-сапера, и игровой фильм «Друзья».

- Будем продолжать развиваться и способствовать созданию правильных фильмов, сохранять историю для будущих поколений в кинематографе, - сказал Денис Пушилин.

