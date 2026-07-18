В Москве завершились съемки фильма «Полина» о девочке из Горловки, потерявшей руку и ногу. Фото: Президентский фонд культурных инициатив

В Москве завершились съемки документального фильма «Полина», который посвящен девочке из Горловки. Ее имя знакомо многим. Она перенесла серию серьезнейших операций, ведь 18 августа 2022 года во двор жилого дома попал украинский снаряд. И в результате ранений она потеряла руку и ногу.

В Москве завершились съемки фильма «Полина» о девочке из Горловки, потерявшей руку и ногу. Фото: Президентский фонд культурных инициатив

В Москве завершились съемки фильма «Полина» о девочке из Горловки, потерявшей руку и ногу. Фото: Президентский фонд культурных инициатив

- После тяжелого ранения во время неизбирательного артобстрела она перенесла серию операций. И вернулась. Не просто к жизни – к танцу. Сегодня Полина солирует в программе народной артистки России Илзе Лиепа, - рассказали в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив.

Документальный фильм снимали кинематографисты из Ростова-на-Дону.

В Москве завершились съемки фильма «Полина» о девочке из Горловки, потерявшей руку и ногу. Фото: Президентский фонд культурных инициатив

- Камеры работали в Горловке - городе, где Полина выросла, - и в Москве, где она живет сейчас. Документальная картина создается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - добавили в пресс-службе.

Продюсер проекта Михаил Ивантей рассказывал, что кинокартина представляет собой историю о надежде, силе воли и любви к жизни.

- Мы хотим показать миру, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно найти свет и продолжить идти вперед. Эта история, дающая надежду многим детям, поскольку пострадавших немало, это история воли и характера. Она - хрупкая маленькая девочка, но волевые качества ее потрясающие, - рассказал Ивантей.

В Москве завершились съемки фильма «Полина» о девочке из Горловки, потерявшей руку и ногу. Фото: Президентский фонд культурных инициатив

Премьера фильма «Полина» состоится 1 декабря 2026 года в Ростове-на-Дону.

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