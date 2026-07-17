История, которая тронула всю страну: Как 10-летняя София обрела частичку обычного детства после спасения из Константиновки

Для детей устроили творческое занятие. Фото: «Движение Первых»

История 10-летней Софии, которую российские военные эвакуировали из Константиновки, тронула всю страну. Сейчас девочка, потерявшая семью, живет в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Шахтерске. Чтобы поддержать Софию и других ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, активисты регионального отделения «Движения Первых» вместе с местным отделением Шахтерского муниципального округа устроили для воспитанников центра творческий мастер-класс по рисованию.

Для детей устроили творческое занятие. Фото: «Движение Первых»

Ребятам предложили создать рисунки с помощью клея и соли. София с увлечением присоединилась к творческому процессу: старательно выбирала цвета, общалась с ровесниками, смеялась, делилась идеями и, на время забыв о пережитом, просто наслаждалась моментом. Для всех участников мастер-класс стал возможностью отвлечься, почувствовать себя частью команды и вновь поверить в маленькие радости.

Для детей устроили творческое занятие. Фото: «Движение Первых»

- Недавно мы узнали, что в социальный центр Шахтерска привезли девочку Софию, эвакуированную из Константиновки. Решили пообщаться с ней и другими ребятами, поэтому приехали и провели творческое мероприятие: мастер-класс по рисованию, с использованием соли и клея ПВА. После этого мы рассказали ребятам, как вступить в «Движение Первых», - поделилась руководитель проектов аппарата регионального отделения «Движения Первых» ДНР Екатерина Булавина.

Для детей устроили творческое занятие. Фото: «Движение Первых»

Во время встречи детям рассказали о возможностях, которые дает участие в движении: о проектах, мероприятиях и жизни местного отделения в Шахтерске. Кроме того, каждому ребенку вручили памятные подарки и брендированную продукцию.

Директор социально-реабилитационного центра Ирина Коротких отметила, что такие мероприятия очень ценны для воспитанников.

- Это не первая наша совместная акция с «Движением Первых»: активисты нас не забывают, - говорит она. - Мы рады общению, что-то новое, необычное для детей всегда интересно. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Для детей устроили творческое занятие. Фото: «Движение Первых»

В региональном отделении «Движения Первых» подтвердили, что взаимодействие с центром будет продолжено. В перспективе на его базе планируют открыть Центр Первых - это позволит проводить регулярные встречи, творческие занятия и мероприятия, особенно востребованные в период летних каникул. Главная цель - создать пространство, где ребята смогут чувствовать себя спокойно, раскрывать таланты и просто быть детьми.

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