В Мариуполе благоустроили двор на улице Фонтанной. Фото: Минстрой России

В Мариуполе завершили комплексное благоустройство двора на улице Фонтанной. Работы выполнили специалисты «РКС-НР» в рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026». Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Во дворе заменили дорожное и тротуарное покрытия, установили новые бордюры, обустроили пешеходные дорожки и газоны. Появились современные скамейки и урны.

Детская зона рассчитана на разные возрастные группы: здесь есть и активные игровые элементы, и спокойные зоны отдыха. Использованы травмобезопасное покрытие и современные игровые комплексы, соответствующие требованиям безопасности.

Всего программа охватывает более 560 объектов на площади около 300 гектаров. Она создает новые общественные пространства и повышает качество городской среды.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажки на проспекте Ленина. Когда строители впервые зашли в здание, большинство квартир были полностью выгоревшими после боевых действий 2022 года.

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