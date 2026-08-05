В Мариуполе утвердили проект застройки поселка Садки. Фото: АГО Мариуполь

В Мариуполе утвердили проект застройки поселка Садки. На участке более 87 гектаров между улицами Заозерной, Биологической и реками Кальчик и Кальмиус появится новый микрорайон.

- В рамках правительственной программы развития ИЖС Минстрой ДНР утвердил масштабный проект планировки территории в районе ул. Мичурина. Его разработал ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации», - сообщили в администрации городского округа.

Планируется построить 252 двухэтажных частных дома, детский сад на 275 мест, школу на 225 учеников и торговый центр. Также проложат дороги и инженерные сети, обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Новый квартал будет удобным, безопасным и гармонично впишется в существующую застройку.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе приступили к монтажу первой из трех спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Ее установили на стадионе «Западный».

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