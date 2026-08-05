В Мариуполе приступили к монтажу первой спортплощадки для сдачи ГТО. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе приступили к монтажу первой из трех спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Ее установили на стадионе «Западный». Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Комплекс оснащен современными сертифицированными тренажерами. Здесь есть все необходимое для полноценных тренировок, - говорит Кольцов. - Площадка универсальна и подходит для жителей всех возрастов.

Он выразил уверенность, что открытие новых площадок поможет возродить в Мариуполе добрую традицию массового спорта.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе развивают новые виды спорта, в том числе фитнес на сапбордах. Особое внимание в городе уделяют детскому и адаптивному спорту. Так, юные мариупольцы активно осваивают конный спорт, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент реабилитации для детей с особенностями развития.

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