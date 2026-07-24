В Приморском парке Мариуполя провели открытую тренировку по тай-бо

Тренировка подарила горожанам заряд бодрости и позитива. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе продолжается реализация муниципального проекта «Народный тренер». Так, на днях в Приморском парке состоялась открытая тренировка по тай-бо. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Занятие провела фитнес-тренер Юлия Сарычева. Она подобрала комплекс упражнений так, чтобы тренировка была комфортной и полезной как для новичков, так и для опытных спортсменов. Участники отрабатывали удары, тренировали координацию и активно двигались на свежем воздухе.

- Лучший способ завершить рабочую неделю - получить такой мощный заряд бодрости и позитива, - отметили горожане.

Напомним, что в Мариуполе в рамках проекта «Народный тренер» провели уже порядка 30 тренировок на открытом воздухе. Жители городского округа с удовольствием участвуют в них - занимаются йогой, общефизической подготовкой, мини-футболом, волейболом, баскетболом и силовыми упражнениями.

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