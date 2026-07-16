В Мариуполе провели уже 30 тренировок на открытом воздухе. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе в рамках проекта «Народный тренер» провели уже порядка 30 тренировок на открытом воздухе. Жители городского округа занимаются йогой, общефизической подготовкой, мини-футболом, волейболом, баскетболом и силовыми упражнениями.

- Развитие спортивной инфраструктуры Мариуполя продолжается: к началу нового учебного года в городе откроются три сертифицированные площадки для сдачи нормативов ГТО, - рассказал глава городского округа Антон Кольцов.

Также он добавил, что в рамках проектов «Выбор сильных» и «Детский спорт» почти две тысячи горожан посетили площадки спортивного комплекса «Лидер» и плавательный бассейн спортивной школы «Фаворит».

Ранее сообщалось, что глава Мариуполя поздравил Вячеслава Фесенко с завоеванным титулом по спорту слепых. Он входит в состав сборной ДНР на 2026 год по спорту слепых в дисциплинах «шахматы» и «шашки», а также в состав сборной России в дисциплине «шашки».

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