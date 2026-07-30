В Мариуполе развивают новые виды спорта, в том числе фитнес на сапбордах

В Мариуполе набирают популярность водные виды спорта. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В Мариуполе делают спорт нормой жизни. Важную роль в этом процессе играют партийные проекты «Единой России» - «Выбор сильных» и «Детский спорт». Благодаря им обновленные стадионы «Западный» и «Олимп» превратились в ключевые спортивные площадки города: на сегодняшний день их посетили уже более двух тысяч человек.

На территории стадионов горожане могут свободно пользоваться оборудованными зонами для самых разных активностей - здесь есть площадки для футбола и мини-футбола, волейбола, баскетбола, а также зоны для воркаута.

Еще одним значимым шагом в популяризации спорта стал муниципальный проект «Народный тренер». Он уже привлек сотни участников и предлагает широкий спектр направлений: от классических фитнеса, йоги и настольного тенниса до суставной гимнастики и даже специальных тренировок с элементами самообороны.

Особое внимание в городе уделяют детскому и адаптивному спорту. Так, юные мариупольцы активно осваивают конный спорт, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент реабилитации для детей с особенностями развития. Кроме того, в Мариуполе набирают популярность и водные виды спорта - например, фитнес на сапбордах.

- Мы ведем планомерную работу, чтобы активный образ жизни стал привычной нормой для каждого мариупольца, - отметил глава округа.

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