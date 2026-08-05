Группировка войск «Центр» ВС РФ уничтожила две украинские станции РЭБ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы РФ группировки войск «Центр» уничтожили две украинские станции радиоэлектронной борьбы, а также два артиллерийских орудия и 12 автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что на этом направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что спасенную из-под завалов дома семью из Гришино эвакуировали российские военные.

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