В ДНР продолжают благоустраивать мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Данил АРМЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике продолжают благоустраивать мемориальный комплекс «Саур-Могила» даже после полной реконструкции. Специалисты уделяют особое внимание историческому объекту, который стал символом памяти и стойкости Донбасса.

На территории комплекса с рабочим визитом побывал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

- Вместе с коллегами осмотрели санитарные помещения, оценили состояние территории и работу системы полива. Также были рассмотрены вопросы регулярного покоса травы, размещения кассового модуля, обустройства площадки для мусорных контейнеров и выбора участков для будущих зелёных насаждений, - рассказал Желтяков.

Министр подчеркнул, что на «Саур-Могиле» должны быть обеспечены достойные и комфортные условия для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Музее архитектуры в Москве представили выставку о мемориальном комплексе «Саур-Могила» из Донецкой Народной Республики. Экспозиция рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и о новейшей истории России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саур-Могила и другие памятники ДНР получили статус федерального значения

Правительство РФ закрепило особый статус за десятком объектов культуры в ДНР (подробнее)