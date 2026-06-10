Саур-Могила и другие памятники ДНР получили статус федерального значения

Для всех объектов федерального значения устанавливается особый режим государственной охраны. Фото: ТГ/Пушилин

Правительство РФ распорядилось отнести ряд памятников в ДНР и других воссоединенных регионах к объектам культурного наследия федерального значения. Минкультуры должно включить их в единый государственный реестр.

Особое место в списке занимает мемориальный комплекс «Саур-Могила» - один из главных символов освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 2014 году мемориал серьезно пострадал в ходе боев с ВСУ и был практически разрушен. По поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году его восстановили в кратчайшие сроки.

Для всех объектов федерального значения устанавливается особый режим государственной охраны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с «Саур-Могилой» федеральный статус получили и другие значимые мемориалы ДНР. Среди них - монумент «Освободителям Донбасса», памятник жертвам фашизма в Донецке и мемориальный комплекс «Шурф шахты 4/4 бис». Этот шахтный шурф в Калининском районе Донецка стал местом массовой казни мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Здесь немецкие оккупанты загубили не менее 75 тысяч жителей. По числу жертв шурф занимает второе место после Бабьего Яра.

Для всех объектов федерального значения устанавливается особый режим государственной охраны. Фото: АГ ДНР

В перечень федеральных объектов также вошли православные храмы: Александро-Николаевская церковь в Макеевке, церковь Святителя Николая Чудотворца в селе Никольское и Свято-Николаевский храм в Ясиновке.

Помимо этого, статус федерального значения присвоен и ряду культурных и исторических зданий ДНР. Это Донецкая государственная научная библиотека имени Н.К. Крупской, Государственный академический русский театр оперы и балета, а также здание министерства угольной промышленности УССР.

Для всех объектов федерального значения устанавливается особый режим государственной охраны. Фото: donbassopera.ru

Еще один знаковый объект - могила Алексея Стаханова, известного шахтера, Героя Социалистического Труда и основоположника стахановского движения.

Для всех объектов федерального значения устанавливается особый режим государственной охраны. Запрещается любая деятельность, которая может ухудшить их состояние. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В музее Донецкой железной дороги показали уникальную коллекцию паровозов

Выставку паровозов в Донецке одними из первых увидели сотрудники Дорожного центра стандартизации, метрологии и экспертизы (подробнее)