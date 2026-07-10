В Музее архитектуры в Москве представили выставку о «Саур-Могиле» из ДНР. Фото: Минкультуры России

В Музее архитектуры в Москве представили выставку о мемориальном комплексе «Саур-Могила» из Донецкой Народной Республики. Экспозиция рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и о новейшей истории России.

- Выставка о Саур-Могиле – проект очень камерный. Это разговор о памяти, которая сохраняется не только в документах и монументах, но и в человеческих судьбах. История мемориала объединяет разные поколения защитников Донбасса и показывает, как культурное наследие становится частью живой общественной памяти, - сказала директор Музея архитектуры Наталья Шашкова.

В Минкультуры России рассказали, что посетители музея могут увидеть, как мемориал сохранил свою функцию после разрушения в 2014 году, а также о процессе его восстановления.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике представили выставку уникальных картин из ракушек с берегов Азовского моря. Каждая работа по-настоящему шедевральная: обычные морские раковины образуют волшебные полотна.

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