В ДНР представили выставку уникальных картин из ракушек с берегов Азовского моря

Гости с восторгом рассматривали каждую работу, отмечая невероятную детализацию и фантазию авторов. Фото: t.me/Mangush_mo

В Юрьевском сельском клубе на днях встречали гостей из Донецка. Для них провели экскурсию под названием «Мифы и легенды Азовского моря», посвященную богатому фольклорному и природному наследию Приазовья.

Особый интерес у посетителей вызвала выставка уникальных картин, созданных из ракушек с побережья Азовского моря. Каждая работа по-настоящему шедевральная: обычные морские раковины образуют волшебные полотна. Здесь не просто узоры, а целые сюжеты: древние сказания о море, его тайнах и героях. Есть среди картин даже портреты знаменитостей, выложенные с ювелирной точностью.

Гости с восторгом рассматривали каждую работу, отмечая невероятную детализацию и фантазию авторов.

- Экскурсия позволила донецким гостям не только прикоснуться к местной культуре, но и увидеть, как талант и фантазия мастеров превращают дары моря в произведения искусства, сохраняя память о великой истории нашего края, - подчеркнули в администрации Мангушского округа.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты из Индии будут обучаться в Шахтерском колледже кино и телевидения

Шахтерск укрепляет свои позиции как одна из ключевых площадок развития кинематографа в ДНР (подробнее)