Влагообеспеченность почв в ДНР остается на благоприятном уровне Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР влагообеспеченность почв остается благоприятной. Специалисты Донецкого филиала «РосАгрохимслужбы» подвели итоги июльского мониторинга. Обследовали реперные участки в Амвросиевском, Старобешевском, Тельмановском и Шахтерском округах.

Как сообщили в Минсельхозе ДНР, на большинстве полей влаги достаточно. Максимум зафиксирован в Шахтерском округе - под кукурузой 159,2 миллиметра, и в Старобешевском - под подсолнечником 134 миллиметра. В Амвросиевском, Старобешевском и Тельмановском округах показатели близки к оптимальным. Лишь на одном участке в Тельмановском округе зафиксирован более низкий показатель - 73,8 миллиметра, что связано с высоким потреблением влаги подсолнечником в период активной вегетации.

Накопленных запасов достаточно для развития культур. Результаты мониторинга помогут аграриям спланировать подготовку к осеннему севу.

Ранее сообщалось, что на полях Донецкой Народной Республики завершается уборка раннеспелых сортов арбуза. Эксперты говорят, что посевные площади по арбузы в Республике еще не очень велики, поэтому урожай никуда не экспортируют.

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