Вкусная, сладкая донбасская ягода: Эксперты ДНР поделились секретами правильного выращивания арбузов

В ДНР вырастили сладкие и вкусные арбузы (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Донецкой Народной Республики завершается уборка раннеспелых сортов арбуза. Это любимая ягода жителей региона. Эксперты «Донецкого» филиала Россельхозцентра говорят, что посевные площади по арбузы в Республике еще не очень велики, поэтому урожай никуда не экспортируют. Даже приходится конкурировать с Херсонской областью. Но, донецкая ягода по-прежнему остается вкусной, сладкой и сочной.

- Арбуз любит богатые органикой черноземы, поэтому земли Донбасса идеально подходят для их выращивания. В нашем регионе много солнца, а ягода любит температуру в районе +25+30°C. Сейчас в полях Республики завершается уборка раннеспелых сортов. Вкусные ягоды уже поступили на прилавки, - рассказали «КП Донецк» в пресс-службе «Донецкого» филиала Россельхозцентра.

В ДНР вырастили сладкие и вкусные арбузы (архивное фото) Фото: Юлия Лоза. Перейти в Фотобанк КП

КАК ФЕРМЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ВЫРАЩИВАЮТ АРБУЗЫ

Фермер Александр из Амвросиевского округа занимается выращиванием бахчевых уже три года. Арбузы занимают 19 гектаров земли, дыни – четыре гектара, а тыквы – два.

Он рассказал, что в апреле начала готовить рассаду раннеспелых гибридов арбуза Мулат F1 и Каристан F1 в отапливаемых теплицах.

- В этом году из-за прохладной весны сроки уборки ранних сортов сдвинулись на две недели. Мы только завершаем уборку наших раннеспелых сортов. Главное, что ягода выросла вкусной и сочной. Ей уже лакомятся жители Донецка и других городов ДНР, - рассказал Александр.

А фермер Максим тоже из Амвросиевского округа занимается выращиванием арбузов уже десять лет. На десяти гектарах земли он сажает ранние, среднеспелые сорта и гибриды, в том числе Мара F1 и Бедуин F1.

В ДНР вырастили сладкие и вкусные арбузы (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Для получения богатого урожая арбузов нужен капельный полив, мульчирующая пленка, удобрения, средства защиты и, конечно, рабочая сила, а найти работников сейчас достаточно трудно. Сложностей много, но я люблю то, чем занимаюсь, - рассказал фермер Максим.

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК ВЫРАСТИТ СЛАДКИЙ АРБУЗ И ЗАЩИТИТЬ ЕГО ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Эксперты «Донецкого» филиала Россельхозцентра говорят, что ключевой фактор правильного выращивания арбузов – это своевременный полив.

- В период цветения и завязывания плодов ягоду нужно поливать по 10 литров каждые 5-7 дней. Полив практически прекращают за 10-14 дней до сбора урожая, чтобы мякоть была упругой и с хорошим содержанием сахара. Идеальное решение - капельный полив. Так, на полях Александра он установлен на площади 12 га. А еще 14 га приходится на суходол. При таком подходе у арбуза формируется мощная корневая система, которая способна самостоятельно добывать влагу, - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь начальник отдела защиты растений «Донецкого» филиала Россельхозцентра Карина Лобанова рассказала о том, что ягода подвержена заражению грибковыми инфекциями, такими как, мучнистая роса, антракноз и корневые гнили.

В ДНР вырастили сладкие и вкусные арбузы (архивное фото) Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Самые опасные вредители урожая – это бахчевая тля, паутинный клещ, проволочник и гусеницы совок. Аграрии для защиты урожая в определенной стадии развития бахчевых используют разрешенные в России инсектициды, в том числе биопрепараты. А вот гербициды для борьбы с сорняками не используются, потому что это может навредить ягоде. Прополка проводится исключительно вручную, - добавили в пресс-службе.

Лобанова посоветовала жителям ДНР высаживать ранние, средне и позднеспелые сорта. В таком случае сладкие арбузы можно будет попробовать уже в период с июля по октябрь.

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