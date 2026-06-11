В ДНР впервые за 20 лет зафиксировали массовое цветение степных маков. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

В Донецкой Народной Республике произошло событие, которого не было 20 лет – массовое цветение красных степных маков. Об этом «КП Донецк» сообщили в «Донецком» филиале Россельхозцентра, а также объяснили, с чем это связано.

В первую очередь это связано с тем, что для маков в регионе сложились идеальные погодные условия – температура от +25 градусов и высокая влажность.

– Они хорошо сохраняются в почве в ожидании благоприятных условий для произрастания. Их массовый рост и цветение вызваны тем, что в этом году в почве накопился хороший запас влаги, а сейчас пришла жаркая погода, но, что очень важно, с дождями. Такая идеальная для степных маков погода на моей памяти была около 20 лет назад, – рассказала начальник отдела защиты растений «Донецкого» филиала Россельхозцентра Карина Лобанова.

В ДНР впервые за 20 лет зафиксировали массовое цветение степных маков. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Она добавила, что стебель цветка может достигать высоты до 80 сантиметров. Сами цветки степного мака в 2026 году крупные – 10–12 сантиметров, хотя обычно не более 5 сантиметров.

В «Донецком» филиале также рассказали, что мак полностью безопасен для человека. Его можно даже собрать в букет, однако тот стоять не будет. Скорее всего, завянет уже на следующий день.

– Для аграриев мак-самосейка – злостный сорняк, который конкурирует с культурными растениями за воду, свет и питательные вещества, поэтому аграрии с ним активно борются. Хорошо он себя чувствует на заброшенных и необрабатываемых землях, – рассказала Лобанова.

Интересный факт: лепестки мака используют в народной медицине для облегчения приступов кашля и лечения нарушений сна.

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