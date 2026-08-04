Республика Бурятия и Челябинская область восстанавливают дороги в ДНР

При поддержке регионов-шефов в Донецкой Народной Республике продолжают приводить в порядок дорожные объекты. Об этом сообщили в Минтрансе ДНР.
В Старобешево Бурятия ремонтирует улицу Гоголя, где сейчас укладывают асфальт, готовность объекта составляет 75 процентов.
Челябинская область продолжает ремонт в Ясиноватском округе. В этом сезоне обновили уже десять участков. В планах - привести к норме дорогу в поселке Красный Партизан.
Помимо асфальта, устанавливают знаки, меняют люки, укладывают бордюры и ремонтируют тротуары.
Ранее сообщалось, что с начала года в ДНР отремонтировали свыше 270 километров дорог. Дорожный план 2026 года в Республике выполнен уже более чем на треть. Восстановление дорожной сети ведется за счет различных источников финансирования. В рамках федерального бюджета и программ Государственной компании «Автодор» к нормативному состоянию привели около 180 километров региональных и межмуниципальных трасс общего пользования.
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