Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в проекте «Кибатлетика». Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий из Донецкой Народной Республики, адресаты филиала фонда «Защитники Отечества» приняли участие в проекте «Кибатлетика». Его вторая смена завершилась на базе Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда в ДНР.

- Для участников проекта «Кибатлетика» была организована «школа ходьбы» с преодолением полосы препятствий, посещение бассейна, занятия на тренажерах и спортивные игры с мячом, что помогло ветеранам отточить навыки использования протезов и стало важным шагом на пути к восстановлению и возвращению к полноценной жизни, - рассказали в пресс-службе.

Участники проекта говорят, что «Кибатлетика» помогла поверить им, что они не одни. Атмосфера спортивного мероприятия была пропитана поддержкой товарищей, профессионализмом инструкторов и яркими эмоциями.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО из ДНР стал абсолютным победителем турнира «Шахматы для СВОих».

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