Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в соревнованиях по нардам в Астрахани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Семь ветеранов боевых действий из Донецкой Народной Республики приняли участие во Всероссийском физкультурном мероприятии по нардам - турнире «Кубок защитников Отечества», который прошел в Астрахани. Представители ДНР уже показали свои навыки на похожих соревнованиях по нардам, которые проходили в январе 2026 года в Донецке. И теперь они столкнулись лицом к лицу с победителями из других регионов страны.

Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в соревнованиях по нардам в Астрахани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в соревнованиях по нардам в Астрахани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в соревнованиях по нардам в Астрахани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР рассказали, что соревнования проходили в двух форматах: личный зачет, где каждый участник боролся за индивидуальное первенство, и командный, требовавший слаженной работы.

Своими впечатлениями от участия в мероприятии поделился ветеран боевых действий Сергей Куделин.

Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в соревнованиях по нардам в Астрахани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в соревнованиях по нардам в Астрахани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

- Это было невероятно. Ощущение азарта, адреналин, когда каждая партия - это вызов самому себе, когда нужно просчитать ходы соперника наперед, а порой и рискнуть, надеясь на удачу, - это то, что заставляет сердце биться чаще. Чувствовалось, что каждый игрок полностью погружен в игру, в эту атмосферу соперничества и братства одновременно, - говорит Куделин.

В филиале фонда добавили, что организация таких турниров способствует популяризации здорового образа жизни.

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