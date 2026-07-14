Спас рюкзак с флягой и хлебом: Ветеран боевых действий из ДНР Геннадий Селезнев чудом выжил после сброса украинского БПЛА

Ветеран боевых действий из ДНР Геннадий Селезнев. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике продолжают рассказывать о боевом пути ветеранов боевых действий. Они получают всестороннюю поддержку и внимание со стороны социальных координаторов. Один из таких ветеранов – Геннадий Селезнев.

Мужчина родился и вырос в Донецке. После окончания школы стал подземным электрослесарем. А затем устроился работать в военизированную охрану на ДМЗ в качестве водителя.

Боевой путь Селезнев начал в 2014 году. Начинал службу с обороны Славянска. В Семеновке, после гибели командира, был назначен командиром взвода.

Ветеран боевых действий из ДНР Геннадий Селезнев. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

- Под его командованием штурмовали Саур-Могилу, Степановку, Кожевню. После отступления в Донецк принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, где пересекался с героями ДНР «Гиви» и «Моторолой». На его счету участие в боях за населенные пункты: Славянск, Семеновка, Шахтерск, Саур-Могила, Степановка, Мариновка, Красногоровка, Марьинка, Торез, Амвросиевка, Снежное, Спартак, Попасная, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка и другие, - рассказали в пресс-службе филиала фонда.

Всего ветеран был ранен три раза, но одно из них запомнилось навсегда.

- Это случилось на Красногоровском направлении. Рядом с ним был сброс с БПЛА. От гибели его спас рюкзак, в котором была фляга с водой, хлеб и боеприпасы. Он успел им прикрыться. Очнулся он уже в блиндаже, куда его перетащили товарищи и оказали первую медицинскую помощь. Эвакуации тогда не было, и Геннадий с раненым бойцом из «Шторма Z» двое суток пробирались к своим. Доползли до «нуля» и еще сутки отбивались от «птичек». Там их без сознания нашли бойцы подразделения «Шторм Z». После долгой реабилитации и восстановления в ноябре 2024 года ветеран был уволен из рядов Вооруженных сил, - рассказали в фонде «Защитники Отечества» в ДНР.

У Геннадия есть супруга, которая, по словам мужчины, все эти годы поддерживает его. Также у них есть сын. Мужчина признается, что самое дорогое в его жизни – это ребенок. Ему он посвящает все свое свободное время. А еще ветеран боевых действий увлекается авто- и мотоспортом.

Кстати, за свои подвиги Селезнев награжден медалью «За укрепление боевого содружества» и медалью Суворова.

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